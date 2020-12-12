В Гильдии актёров кино назвали Гафта великим актёром

Директор Гильдии актёров кино России заслуженный работник культуры Валерия Гущина прокомментировала в беседе с RT сообщение о смерти советского и российского актёра театра и кино Валентина Гафта.

«Это совершенно ни с чем несоизмеримая потеря. Потому что это был бесконечно талантливый человек, это был бесконечно харизматичный и красивый мужчина... А уж его эпиграммы, пусть они порой кого-то кололи побольнее, но они были настолько остроумными, настолько же талантливыми, как он сам. Сегодня мы прощаемся с великим актёром», — заключила она.

Советский и российский актёр театра и кино, театральный режиссёр, народный артист РСФСР Валентин Гафт умер 12 декабря в возрасте 85 лет.