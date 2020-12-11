Умер актёр из фильма «Вечный зов» Николай Иванов
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«Сегодня, 11 декабря, ушёл из жизни Николай Николаевич Иванов», — говорится в сообщении театра в соцсети «ВКонтакте».
Актёр скончался в результате сердечной недостаточности после продолжительной болезни.
О дате и месте прощания будет объявлено дополнительно.
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Ректор ГИТИСа, театральный критик Григорий Заславский в беседе с телеканалом «Звезда» назвал Плотникова одним из лучших актёров русской сцены.