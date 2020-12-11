Умер актёр из фильма «Вечный зов» Николай Иванов

Народный артист России Николай Иванов, исполнивший главную роль в советском многосерийном фильме «Вечный зов», скончался в возрасте 77 лет. Об этом сообщили в Санкт-Петербургском Театре юного зрителя им. А.А. Брянцева.

© Мосфильм (1973-1983)

«Сегодня, 11 декабря, ушёл из жизни Николай Николаевич Иванов», — говорится в сообщении театра в соцсети «ВКонтакте». Актёр скончался в результате сердечной недостаточности после продолжительной болезни. О дате и месте прощания будет объявлено дополнительно. 2 декабря от последствий коронавирусной инфекции COVID-19 скончался народный артист России Борис Плотников, известный по роли доктора Борменталя в фильме «Собачье сердце». Ректор ГИТИСа, театральный критик Григорий Заславский в беседе с телеканалом «Звезда» назвал Плотникова одним из лучших актёров русской сцены.