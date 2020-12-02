Заславский назвал Плотникова выдающимся актёром

Ректор ГИТИСа, театральный критик Григорий Заславский прокомментировал сообщение о смерти актёра Бориса Плотникова.

«Он, конечно, действительно был выдающимся актёром, и мне кажется, он был одним из лучших русских актёров русской сцены, в меньшей степени кино», — заявил он в беседе с телеканалом «Звезда».

По его словам, у Плотникова было не только театральное образование: помимо Свердловского театрального училища, он окончил филфак Уральского университета.

«И вот этот интеллектуализм и интеллектуальный подход к каждой роли он сохранил на всю жизнь», — добавил Заславский.

Также стало известно, что мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Плотникова. Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«В творческой биографии Бориса Григорьевича Плотникова — десятки блистательно сыгранных ролей, снискавших ему огромную популярность. Спектакли и фильмы с участием мастера по праву вошли в золотой фонд искусства», — отметил Собянин.

По его словам, в годы преподавательской деятельности Плотников воспитал целую плеяду талантливых актёров.

Народный артист России Борис Плотников умер в возрасте 71 года от коронавирусной инфекции COVID-19.