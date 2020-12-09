Умер актёр Вячеслав Езепов

Народный артист РСФСР, ведущий актёр Малого театра Вячеслав Езепов скончался на 80-м году жизни. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на театр.

Отмечается, что «за 53 года работы в Малом театре он исполнил около 40 ролей».

«Подлинный лицедей, Езепов существовал вне амплуа и жанров, хотя особый конёк актёра — скользкие, морально нечистоплотные персонажи, от вороватого управляющего имением Вукола Чугунова («Волки и овцы» А.Н. Островского) и циничного Щеткина («Дети Ванюшина» С. Найдёнова) до двуличного будущего царя Василия Шуйского («Царь Иоанн Грозный»)», — рассказали в театре.

Ранее сообщалось, что заслуженный артист России Александр Самойлов скончался на 69-м году жизни в результате продолжительной болезни.