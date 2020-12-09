Умер заслуженный артист России Александр Самойлов

Заслуженный артист России Александр Самойлов скончался на 69-м году жизни в результате продолжительной болезни. Об этом сообщается на сайте МХАТ им. Горького.

В театре выразили соболезнования родным и близким актёра.

Там отметили, что последние месяцы он готовился к двум премьерам: в спектакле «Лавр» по роману Евгения Водолазкина он должен был играть юродивого Карпа и архиепископа Иону, а в чеховском «Вишнёвом саде» — Фирса.

Самойлов окончил ГИТИС. Среди его театральных ролей — Берлиоз («Мастер и Маргарита»), Тальберг («Белая гвардия»), Барон («На дне»).

Снимался в сериалах «Две судьбы», «Вольф Мессинг: видевший сквозь время», «След» и других.