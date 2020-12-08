Актёр Евгений Стеблов прокомментировал отмену юбилейных мероприятий в свою честь. В Театре имени Моссовета должны были показать спектакль с его участием или устроить творческий вечер.

«Откровенно говоря, начиная лет с 50 я уже не очень-то люблю играть. Не мечтаю об определённых ролях. В какой-то момент понял, что я не в чистом виде артист — у меня несколько ипостасей. Актёрская, конечно, основная, но я также театральный режиссёр и литературный автор», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

Как отметил Стеблов, занятие искусством для него как целительство.

«Если я кому-то облегчил процесс понимания мира, существования или просто поддержал своей работой, считаю, что миссия исполнена», — пояснил он.

Ранее художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией.