Евгений Стеблов прокомментировал отмену юбилейных мероприятий в свою честь

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Актёр Евгений Стеблов прокомментировал отмену юбилейных мероприятий в свою честь. В Театре имени Моссовета должны были показать спектакль с его участием или устроить творческий вечер.
Евгений Стеблов прокомментировал отмену юбилейных мероприятий в свою честь
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

«Откровенно говоря, начиная лет с 50 я уже не очень-то люблю играть. Не мечтаю об определённых ролях. В какой-то момент понял, что я не в чистом виде артист — у меня несколько ипостасей. Актёрская, конечно, основная, но я также театральный режиссёр и литературный автор», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

Как отметил Стеблов, занятие искусством для него как целительство.

«Если я кому-то облегчил процесс понимания мира, существования или просто поддержал своей работой, считаю, что миссия исполнена», — пояснил он.

Ранее художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией.

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