Худруком театра Армена Джигарханяна назначен Сергей Газаров

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Новым художественным руководителем Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна назначили Сергея Газарова.
Худруком театра Армена Джигарханяна назначен Сергей Газаров
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

«Художественным руководителем Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна назначен Сергей Газаров», — говорится в сообщении.

Отмечается, что нового худрука представил руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский.

Актёр и театральный режиссёр Армен Джигарханян скончался в ночь на 14 ноября.

Прощание с Джигарханяном прошло в Московском драматическом театре, которым он руководил.

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