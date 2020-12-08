Худруком театра Армена Джигарханяна назначен Сергей Газаров
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- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.
«Художественным руководителем Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна назначен Сергей Газаров», — говорится в сообщении.
Отмечается, что нового худрука представил руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский.
Актёр и театральный режиссёр Армен Джигарханян скончался в ночь на 14 ноября.
Прощание с Джигарханяном прошло в Московском драматическом театре, которым он руководил.