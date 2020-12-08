Худруком театра Армена Джигарханяна назначен Сергей Газаров

Новым художественным руководителем Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна назначили Сергея Газарова.

Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

«Художественным руководителем Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна назначен Сергей Газаров», — говорится в сообщении.

Отмечается, что нового худрука представил руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский.

Актёр и театральный режиссёр Армен Джигарханян скончался в ночь на 14 ноября.

Прощание с Джигарханяном прошло в Московском драматическом театре, которым он руководил.