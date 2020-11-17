В Москве состоялось прощание с актёром Арменом Джигарханяном
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- РИА Новости
Церемония проходила более двух часов, проститься с актёром пришли свыше сотни человек.
Как сообщает ТАСС, церемонию посетили многие деятели культуры, в том числе народная артистка СССР Инна Чурикова, народный артист России Александр Пашутин, заслуженный артист России Владимир Конкин.
Попрощаться с актёром пришли посол Армении в России Вардан Тоганян и руководитель столичного Департамента культуры Александр Кибовский.
Актёр Армен Джигарханян скончался в ночь на 14 ноября.