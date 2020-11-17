В Москве состоялось прощание с актёром Арменом Джигарханяном

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Прощание с народным артистом СССР Арменом Джигарханяном, скончавшимся в возрасте 85 лет, прошло в Московском драматическом театре, которым руководил актёр.
В Москве состоялось прощание с актёром Арменом Джигарханяном
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

Церемония проходила более двух часов, проститься с актёром пришли свыше сотни человек.

Как сообщает ТАСС, церемонию посетили многие деятели культуры, в том числе народная артистка СССР Инна Чурикова, народный артист России Александр Пашутин, заслуженный артист России Владимир Конкин.

Попрощаться с актёром пришли посол Армении в России Вардан Тоганян и руководитель столичного Департамента культуры Александр Кибовский.

Актёр Армен Джигарханян скончался в ночь на 14 ноября.

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