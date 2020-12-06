Вильфанд заявил о рекордном атмосферном давлении в Москве

Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о погодных условиях в столичном регионе в течение следующей недели, отметив тенденцию к существенному повышению атмосферного давления.

«Погодой управляет очень мощный антициклон, «мощность» — здесь ключевое слово. Это означает, что и вчера, в субботу, и сегодня побиты рекорды давления: это самые высокие значения давления за все 142 года наблюдений, они наблюдались вчера и сегодня. Завтра тоже будет очень высокое давление — 768 мм рт. ст.», — рассказал синоптик.

Он также сообщил, что самым холодным временем суток в течение следующей недели будет утро.

«Погода будет неизменчивой, постоянной. Ночные температуры будут -10...-15 °С в Москве и области, а дневные — -5...-10 °С... Подчеркну, что это максимальные значения, утром будет гораздо холоднее. Хочу обратить внимание на то, что минимальные значения сейчас отмечаются в промежутке от восьми до девяти часов утра, когда все идут на работу», — добавил Вильфанд.

Синоптик обратил внимание на то, что в течение недели не прогнозируется облачность.

«Будет совершенно нормальная зимняя погода с вполне умеренными морозцами, и эта температура будет примерно на два градуса ниже нормы в течение не только завтрашнего дня, но и всех рабочих дней... Погода будет солнечной, а ночью лунной и звёздной, что очень приятно, не будет никаких условий для формирования облаков. Вполне комфортно для этого времени года, так нечасто бывает в декабре», — отметил специалист.

Ранее Вильфанд рассказал о том, что в ряде российских регионов прогнозируется волна холода.