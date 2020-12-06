Вильфанд рассказал о волне холода в ряде регионов
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«Экстренная информация — штормовое предупреждение в связи с холодной погодой в ряде регионов. Это так называемая волна холода», — цитирует ТАСС Вильфанда.
Он сообщил, что «в период до 9 декабря в северных, центральных районах, а также южных районах Астраханской области аномально холодная погода - ниже нормы на 10 °С».
По его словам, «аналогичная ситуация в Оренбургской области, Самарской области, там температура ниже нормы на 9 °С и более».
Также, волна холода ожидается в Тамбовской области, Татарстане, Воронежской области.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о погоде в Москве в декабре.