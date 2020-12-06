Вильфанд рассказал о волне холода в ряде регионов

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Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что волна холода прогнорзируется в ряде регионов.
Вильфанд рассказал о волне холода в ряде регионов
  • Reuters

«Экстренная информация — штормовое предупреждение в связи с холодной погодой в ряде регионов. Это так называемая волна холода», — цитирует ТАСС Вильфанда.

Он сообщил, что «в период до 9 декабря в северных, центральных районах, а также южных районах Астраханской области аномально холодная погода - ниже нормы на 10 °С».

По его словам, «аналогичная ситуация в Оренбургской области, Самарской области, там температура ниже нормы на 9 °С и более».

Также, волна холода ожидается в Тамбовской области, Татарстане, Воронежской области.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о погоде в Москве в декабре.

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