Стали известны дата и место прощания с Плотниковым

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Прощание с народным артистом России Борисом Плотниковым, который скончался в возрасте 71 года, пройдёт в МХТ им. Чехова 5 декабря.
Стали известны дата и место прощания с Плотниковым
  • globallookpress.com

От этом сообщили ТАСС в Российском институте театрального искусства — ГИТИСе.

«Прощание с Борисом Григорьевичем Плотниковым пройдёт в субботу в МХТ им. Чехова с 10:00 до 12:30. Далее — отпевание и похороны на Троекуровском кладбище», — сказали в пресс-службе учебного заведения.

Уточняется, что вход на прощание будет осуществляться по спискам.

О смерти Плотникова от коронавирусной инфекции COVID-19 стало известно 2 декабря.

Президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи с его кончиной.

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