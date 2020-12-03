Стали известны дата и место прощания с Плотниковым
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От этом сообщили ТАСС в Российском институте театрального искусства — ГИТИСе.
«Прощание с Борисом Григорьевичем Плотниковым пройдёт в субботу в МХТ им. Чехова с 10:00 до 12:30. Далее — отпевание и похороны на Троекуровском кладбище», — сказали в пресс-службе учебного заведения.
Уточняется, что вход на прощание будет осуществляться по спискам.
О смерти Плотникова от коронавирусной инфекции COVID-19 стало известно 2 декабря.
Президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи с его кончиной.