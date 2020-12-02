Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Бориса Плотникова

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Президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной народного артиста России, актёра театра и кино Бориса Плотникова.
Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Бориса Плотникова
  • © Ленфильм (1988)

«Ушёл из жизни яркий, неординарный и очень талантливый человек. Борис Плотников был замечательным артистом, опытным наставником и педагогом», — говорится в телеграмме соболезнования, опубликованной на сайте Кремля.

Как отметил глава государства, артист «высоко держал творческую, профессиональную планку, хранил неизменную приверженность лучшим традициям отечественного искусства».

Плотников умер в возрасте 71 года от коронавирусной инфекции COVID-19.

Больше всего известен зрителям по роли доктора Борменталя в фильме «Собачье сердце».

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