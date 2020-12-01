Вильфанд назвал осень 2020 года в Москве рекордно тёплой

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Прошедшая осень в Москве стала самой тёплой за всю историю метеонаблюдений, побив рекорд 1974 года. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Вильфанд назвал осень 2020 года в Москве рекордно тёплой
  • © Александр Натрускин
  • РИА Новости

«В Гидрометцентре посчитали, что в Москве эта осень стала самой тёплой в истории, то есть за весь период метеонаблюдений, которые ведутся с 1879 года», — цитирует Интерфакс Вильфанда.

Он уточнил, что в 2020 году средняя температура в осенние месяцы в Москве составила +8,4 °С.

Специалист подчеркнул, что календарная осень с 1 сентября по 30 ноября была рекордно тёплой в Москве более чем за 140 лет.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец также заявил, что осень 2020 года в Москве стала рекордно тёплой.

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