Тишковец назвал рекордно тёплой осень 2020 года в Москве

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что осень 2020 года в Москве стала рекордно тёплой — средняя температура составила +10 °С.

«Осень-2020 в Москве за счёт рекордного октября стала самой тёплой за весь период регулярных метеорологических наблюдений, которые ведутся в столице с 1879 года (141 год). Средняя температура осени составила почти +10 °С», — приводит РИА Новости его слова.

Он отметил, что «по количеству осадков зафиксирован незначительный недобор: выпало 170 мм, или 93% нормы сезона».

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала RT о погодных условиях в столичном регионе в течение следующей недели.