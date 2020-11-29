Синоптик назвала дату прихода зимней погоды в столицу

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала RT о погодных условиях в столичном регионе в течение следующей недели.

«На следующей неделе наступает календарная зима, и погода тоже подстраивается под календарь. 30 ноября, в последний день осени, местами ожидаются небольшие осадки, будут положительные температуры в течение суток в промежутке +1...+3 °С», — рассказала Позднякова.

Со следующей недели, как отметила синоптик, «наступит настоящая зима со снегом и лёгким морозом», погодные условия будут соответствовать климатической норме.

По её словам, изменение погодных условий ожидается в начале декабря.

«Понижение температуры произойдёт в ночь на 1 декабря, в эту ночь уже ожидается временами снег, температура воздуха будет около 0 °С в течение всех суток. В ночь на 2 декабря местами возможен небольшой снег, днём преимущественно без осадков, так как погоду будет определять периферия антициклона. Температура в Москве -1...-3 °С, в области -1...-6 °С», — добавила Позднякова.

Она также рассказала, что температурный фон в течение второй половины следующей недели будет отрицательным.

«До 4 декабря включительно погода будет преимущественно без осадков, атмосферное давление довольно высокое, за счёт ночного выхолаживания температура в городе понизится и будет минимальной, -4...-6 °С, по области до -9 °С. Дневная температура тоже отрицательная, -1...-3 °С в Москве, до -6 °С по области», — заключила специалист.

Ранее в Гидрометцентре России сообщили, что 29 ноября в Москве ожидается до +3 °С.