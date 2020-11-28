Вильфанд предупредил о понижении температуры в Европейской России

Понижение температуры ожидается в центре Европейской России в середине следующей недели. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Во вторник переходный день, будет выраженный фронтальный раздел и осадков будет больше. Во второй половине дня прогнозируется понижение температуры и местами небольшой снег», — приводит РИА Новости его слова.

Синоптик отметил, что дневной и ночной температурный фон в первой половине недели будет в пределах 0...-5 °С.

«В четверг уже небольшая облачность и без осадков. Температуры ночью -2...-7 °С, а днём от 0...-5 °С. Существует значительная вероятность дальнейшего снижения температуры в последующие дни, в конце следующей недели», — сказал Вильфанд.

Он уточнил, что температура в центре Европейской России вернётся к климатической норме.

«Вероятно дальнейшее усиление морозов, но этот прогноз еще требует уточнения», — добавил синоптик.

Ранее Вильфанд рассказал о прогнозе погоды в Москве в начале календарной зимы.