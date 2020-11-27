Вильфанд рассказал о снеге в начале календарной зимы в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о прогнозе погоды в Москве в начале календарной зимы.

«В понедельник-вторник начнёт расти давление. Солнце начнёт появляться и осадки в виде небольшого снега, так как ночные температуры будут выражены отрицательными (значениями) и дневные тоже (составят) 0...-2 °С. Так что снег ожидается прямо в начале зимы», — приводит ТАСС слова Вильфанда.

По словам Вильфанда, до этого момента Москву ожидают смешанные осадки: снег, мокрый снег и дождь. Это не позволит активно формироваться снежному покрову.

Ранее Вильфанд прокомментировал сообщения о циклоне «Сара» в европейской части России.