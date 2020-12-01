«Жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и области

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Гидрометцентр объявил «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и области из-за тумана.
«Жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и области
  • © Алексей Майшев
  • РИА Новости

«Степень интенсивности опасных явлений: «жёлтый» — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.

Предупреждение о тумане действует в столице с 22:00 1 декабря до 09:00 2 декабря, в Подмосковье — с 21:00 1 декабря до 10:00 2 декабря.

Ранее в Гидрометцентре рассказали о погоде в начале зимы. На этой неделе температура останется выше климатической нормы.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец также сообщил, что в Москву придёт антициклон «Сибиряк».

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