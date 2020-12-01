В Гидрометцентре рассказали о погоде в начале зимы. На этой неделе температура останется выше климатической нормы.

Об этом сообщает радио «Комсомольская правда».

«Область высокого давления остановилась над Казахстаном. И она оцепляет юг Урала, юг Поволжья и до Москвы немного докатывается. И там, в этом районе, аномальные температуры, холоднее нормы на 8 ˚С. В столице пока тепло, на 3—4˚С теплее нормы», — цитирует издание начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолия Цыганкова.

По данным синоптика, 1 декабря температура начнёт снижаться.

Дневная и ночная температуры составят + 1...- 1˚С, ожидаются осадки — снег и мокрый снег, небольшие порывистые усиления ветра до 10—15 м/с.

2 декабря — -1...-3 ˚С днём и ночью, без осадков, ветер 3—8 м/с.

3 декабря — -4...-6 ˚С ночью, -2...-4 ˚С днём.

В выходные ночные температуры составят -3...-8 ˚С, а дневные — 0...-5 ˚С.

Также специалист отметил, что наблюдается отставание по снежному покрову. Его не ожидается, хотя по норме в этот период года — 8—9 см снега.

Ранее URA.RU сообщало, что синоптики предупредили об аномальных морозах в Челябинской области.