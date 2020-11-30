Синоптики предупредили об аномальных морозах в Челябинской области

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Синоптики рассказали о погоде в Челябинской области в декабре.
Синоптики предупредили об аномальных морозах в Челябинской области
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

С 1 по 5 декабря в отдельных районах возможна аномально холодная погода. Среднесуточная температура воздуха будет на семь и более градусов ниже нормы.

Похолодание начнётся в ночь на вторник. В горной части и в низинах ожидается до -26 ˚С. Днём прогнозируется до -14 ˚С, ветер будет достигать 5 м/с.

Прогноз со 2 декабря объявят дополнительно.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с телеканалом «360» прокомментировал ледяной дождь в Москве.

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