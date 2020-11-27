Синоптик сообщил, что в Москву придёт антициклон «Сибиряк»

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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Москву придёт антициклон «Сибиряк».
Синоптик сообщил, что в Москву придёт антициклон «Сибиряк»
  • © РИА Новости / Максим Блинов

«С 2 числа, со среды и далее всю следующую неделю будет антициклон «Сибирский», — цитирует РИА Новости Тишковца.

По его словам, «Сибиряк» принесёт малооблачную, сухую погоду и усиление морозов до -7...-12 °С ночью, -2... -7 °С днём, это вторая половина следующей недели, ближе к выходным».

Он заявил, что «с приходом зимы календарной придёт и зима метеорологическая».

«Мы мало того что вернём и температуру в климатическое русло, и снежный покров у нас сразу вернётся в норму», — сообщил синоптик.

Он добавил, что «этот сибирский антициклон стабилизирует ситуацию и приведёт все метеопараметры к тем метеорологическим рамкам, которые характерны для начала декабря».

Ранее газета «Известия» сообщала, что на Камчатке зафиксирован новый температурный рекорд.

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