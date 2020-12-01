Ирину Антонову похоронят на Новодевичьем кладбище

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Президент ГМИИ имени Пушкина Ирина Антонова будет похоронена на Новодевичьем кладбище, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу музея.
Ирину Антонову похоронят на Новодевичьем кладбище
  • © Pravda Komsomolskaya/Russian Look
  • globallookpress.com

«Ирина Александровна, согласно её желанию, будет похоронена на Новодевичьем кладбище рядом со своими близкими — матерью и мужем», — говорится в сообщении.

Как отмечается, в связи с пандемией прощание пройдёт в закрытом формате в узком кругу.

Советский и российский искусствовед Ирина Антонова скончалась в возрасте 98 лет. Причиной смерти стал коронавирус в сочетании с другими заболеваниями.

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