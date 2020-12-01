Ирину Антонову похоронят на Новодевичьем кладбище
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«Ирина Александровна, согласно её желанию, будет похоронена на Новодевичьем кладбище рядом со своими близкими — матерью и мужем», — говорится в сообщении.
Как отмечается, в связи с пандемией прощание пройдёт в закрытом формате в узком кругу.
Советский и российский искусствовед Ирина Антонова скончалась в возрасте 98 лет. Причиной смерти стал коронавирус в сочетании с другими заболеваниями.