В Пушкинском музее назвали причину смерти Ирины Антоновой

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Причиной смерти президента Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирины Антоновой стал коронавирус в сочетании с другими заболеваниями.
В Пушкинском музее назвали причину смерти Ирины Антоновой
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

Об этом заявили РИА Новости в пресс-службе музея.

«У неё сочетанный диагноз: коронавирусная инфекция, вызванная вирусом COVID-19, вирус идентифицирован... Ишемическая болезнь сердца. Постинфарктный кардиосклероз», — сказано в сообщении.

Антонова умерла в возрасте 98 лет.

Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью президента Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина.

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