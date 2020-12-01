В Пушкинском музее назвали причину смерти Ирины Антоновой

Причиной смерти президента Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирины Антоновой стал коронавирус в сочетании с другими заболеваниями.

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РИА Новости

Об этом заявили РИА Новости в пресс-службе музея. «У неё сочетанный диагноз: коронавирусная инфекция, вызванная вирусом COVID-19, вирус идентифицирован... Ишемическая болезнь сердца. Постинфарктный кардиосклероз», — сказано в сообщении. Антонова умерла в возрасте 98 лет. Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью президента Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина.