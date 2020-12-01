В Кремле назвали печальным событием смерть Ирины Антоновой

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Российский лидер Владимир Путин соболезнует в связи со смертью президента Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина Ирины Антоновой, он был с ней хорошо знаком и ценил её знания.
В Кремле назвали печальным событием смерть Ирины Антоновой
  • РИА Новости

Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Печальное событие, умерла Ирина Антонова. Её Путин очень хорошо знал, он бывал неоднократно у неё в музее, ценил её экспертные глубочайшие знания. И президент глубоко соболезнует в этой связи», — сказал Песков.

Он добавил, что в ближайшее время от президента будет направлена телеграмма с соболезнованиями её родным и близким.

1 декабря стало известно, что советский и российский искусствовед, директор и президент Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина Ирина Антонова умерла в возрасте 98 лет.

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