Президент ГМИИ имени Пушкина Ирина Антонова умерла в 98 лет

Советский и российский искусствовед, директор и президент Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина Ирина Антонова умерла в возрасте 98 лет.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на музей.

«Ирина Александровна скончалась», — сообщили в пресс-службе.

Антонова в 1945 году окончила МГУ, в том же году поступила на работу в Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина и начала обучение в аспирантуре при музее. Областью её научных исследований было искусство Италии эпохи Возрождения.

В 1961 году Антонова стала директором музея. В 2013-м ушла с поста директора музея, стала его президентом.

Антонова — полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» (1997 год — III степень, 2002-й — II степень, 2007-й — I степень, 2012-й — IV степень), обладательница ряда других российских и международных наград.