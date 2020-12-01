Цискаридзе назвал Антонову женщиной-эпохой
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«Это женщина-эпоха, величайший профессионал, сделавший для культуры и искусства в нашей стране многое. Мне повезло достаточно много общаться с Ириной Александровной, она со всей семьёй каждый год ходила на «Щелкунчика», — заявил он в беседе с телеканалом «Звезда».
Как считает Цискаридзе, Антонову будут помнить, поскольку она «одна из величайших граждан нашей страны».
Со своей стороны, исполнительный директор Московского музея современного искусства Василий Церетели в беседе с телеканалом «360» назвал Антонову потрясающим человеком и уникальным мастером своего дела.
«Я дорожу моментами знакомства с ней. Она очень много внимания уделяла академии, бывала на всех общеакадемических собраниях. Это был человек-эпоха, величайший профессионал музейного дела. Ушло целое время», — сказал он.
По его словам, Антонова всегда пользовалась огромным авторитетом в мировом музейном сообществе.
Антонова умерла в возрасте 98 лет.
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