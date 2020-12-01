Цискаридзе назвал Антонову женщиной-эпохой

Артист балета и педагог Николай Цискаридзе выразил соболезнования в связи со смертью президента ГМИИ имени Пушкина Ирины Антоновой.

«Это женщина-эпоха, величайший профессионал, сделавший для культуры и искусства в нашей стране многое. Мне повезло достаточно много общаться с Ириной Александровной, она со всей семьёй каждый год ходила на «Щелкунчика», — заявил он в беседе с телеканалом «Звезда».

Как считает Цискаридзе, Антонову будут помнить, поскольку она «одна из величайших граждан нашей страны».

Со своей стороны, исполнительный директор Московского музея современного искусства Василий Церетели в беседе с телеканалом «360» назвал Антонову потрясающим человеком и уникальным мастером своего дела.

«Я дорожу моментами знакомства с ней. Она очень много внимания уделяла академии, бывала на всех общеакадемических собраниях. Это был человек-эпоха, величайший профессионал музейного дела. Ушло целое время», — сказал он.

По его словам, Антонова всегда пользовалась огромным авторитетом в мировом музейном сообществе.

Антонова умерла в возрасте 98 лет.

Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью президента Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина.