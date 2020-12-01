В Совфеде прокомментировали сообщение о смерти Антоновой
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- РИА Новости
«Это был не просто замечательный человек, это был цивилизационный знак нашей родины. Таких людей очень мало. Она прожила не самый простой век истории нашей страны и сделала очень много для того, чтобы собрать, сохранить и пропагандировать историю нашей культуры», — заявил он в беседе с «Вечерней Москвой».
По его словам, Антонова, уйдя на заслуженный отдых, не прекратила работать — выступала на канале «Культура», проводила встречи с экспертами, оставалась ведущим культурологом, помогала людям осознать, что такое культура, и определить в этом свете своё место в жизни.
Со своей стороны, генеральный директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин в беседе с телеканалом «360» выразил соболезнования родным и близким Антоновой.
«Но мы её будем помнить и ориентироваться в своей деятельности на её подходы, на её отношение к музейному делу», — сказал он.
Антонова умерла в возрасте 98 лет.
Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью президента Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина.