В Совфеде прокомментировали сообщение о смерти Антоновой

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Григорий Карасин прокомментировал сообщение о смерти президента ГМИИ имени Пушкина Ирины Антоновой.

«Это был не просто замечательный человек, это был цивилизационный знак нашей родины. Таких людей очень мало. Она прожила не самый простой век истории нашей страны и сделала очень много для того, чтобы собрать, сохранить и пропагандировать историю нашей культуры», — заявил он в беседе с «Вечерней Москвой».

По его словам, Антонова, уйдя на заслуженный отдых, не прекратила работать — выступала на канале «Культура», проводила встречи с экспертами, оставалась ведущим культурологом, помогала людям осознать, что такое культура, и определить в этом свете своё место в жизни.

Со своей стороны, генеральный директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин в беседе с телеканалом «360» выразил соболезнования родным и близким Антоновой.

«Но мы её будем помнить и ориентироваться в своей деятельности на её подходы, на её отношение к музейному делу», — сказал он.

Антонова умерла в возрасте 98 лет.

Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью президента Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина.