В Совфеде прокомментировали сообщение о смерти Антоновой

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Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Григорий Карасин прокомментировал сообщение о смерти президента ГМИИ имени Пушкина Ирины Антоновой.
В Совфеде прокомментировали сообщение о смерти Антоновой
  • © Владимир Трефилов
  • РИА Новости

«Это был не просто замечательный человек, это был цивилизационный знак нашей родины. Таких людей очень мало. Она прожила не самый простой век истории нашей страны и сделала очень много для того, чтобы собрать, сохранить и пропагандировать историю нашей культуры», — заявил он в беседе с «Вечерней Москвой».

По его словам, Антонова, уйдя на заслуженный отдых, не прекратила работать — выступала на канале «Культура», проводила встречи с экспертами, оставалась ведущим культурологом, помогала людям осознать, что такое культура, и определить в этом свете своё место в жизни.

Со своей стороны, генеральный директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин в беседе с телеканалом «360» выразил соболезнования родным и близким Антоновой.

«Но мы её будем помнить и ориентироваться в своей деятельности на её подходы, на её отношение к музейному делу», — сказал он.

Антонова умерла в возрасте 98 лет.

Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью президента Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина.

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