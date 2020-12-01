В Мосгордуме выразили соболезнования в связи со смертью Антоновой

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Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов выразил соболезнования в связи со смертью президента ГМИИ имени Пушкина Ирины Антоновой.
В Мосгордуме выразили соболезнования в связи со смертью Антоновой
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

«Очень печально. Это удивительная, выдающаяся женщина. Внесла огромный вклад в нашу культуру, в культуру страны», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, Антонова достойна увековечения памяти, и когда будет соответствующее предложение, то он его поддержит.

Со своей стороны, бывший директор департамента музеев Минкультуры России Владислав Кононов в беседе с URA.RU назвал Антонову человеком-эпохой.

«Это ветеран Великой Отечественной войны, много сделавшая для музейной отрасли Советского Союза, а затем и современной России», — сказал он.

Как отметил Кононов, смерть Антоновой — огромная утрата для всего мирового музейного сообщества.

Антонова умерла в возрасте 98 лет.

Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью президента Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина.

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