В музее-заповеднике «Царицыно» назвали Антонову человеком-эпохой

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Анастасия Румянцева
Заместитель генерального директора музея-заповедника «Царицыно» Ольга Докучаева рассказала в беседе с RT, что смерть директора и президента Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина Ирины Антоновой можно назвать огромной утратой для всей российской культуры.
В музее-заповеднике «Царицыно» назвали Антонову человеком-эпохой
  • © Владимир Трефилов
  • РИА Новости

«Это, конечно, огромная утрата для всей российской культуры. Это человек-эпоха. Мы все её глубоко уважали, почитали, можно сказать, восхищались всегда безмерно, потому что, даже уже оставив пост директора Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина (на этой должности она достигла колоссальных успехов, музей кардинально изменился), она всё равно оставалась активной, деятельной», — отметила Докучаева.

Она подчеркнула, что голос Антоновой «всегда был очень значим и весом».

«Весомо мнение в мире культуры, я бы сказала, даже шире. Это такая величина, которой никто не мог пренебречь», — заключила Докучаева.

Советский и российский искусствовед, директор и президент Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина Ирина Антонова умерла в возрасте 98 лет.

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