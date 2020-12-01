Директор Музея имени Андрея Рублёва назвал Антонову скалой музейного дела

Советский и российский искусствовед, директор Музея имени Андрея Рублёва Михаил Миндлин поделился в беседе с RT воспоминаниями о директоре и президенте Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина Ирине Антоновой.

«Ирина Александровна — это, конечно, эпоха в отечественном и мировом искусстве… Она уникальный человек, смогла не только укрепить и развить музей, расширить коллекцию музея, она сделала Пушкинский музей достоянием мировой культуры. Самые интересные и радикальные выставки были в бытность Ирины Александровны, ещё в советский период. Ирина Александровна была такой скалой музейного дела», — рассказал Миндлин.

Он также отметил, что диапазон её интересов «был невероятно широк».

«Это далеко не только изобразительное искусство, это и, без сомнения, театр и музыка… Любила балет, оперу, не пропускала ни один знаковый спектакль с участием отечественных и мировых звёзд. Мы знаем, что Ирина Александровна активно отстаивала интересы в области искусства нашей страны… Её значение в отечественной и мировой художественной культуре просто невозможно переоценить. Это абсолютно невосполнимая утрата, потому что, на мой взгляд, пожалуй, нет мощных фигур в нашем искусстве, сравнимых с Ириной Александровной Антоновой», — подчеркнул собеседник RT.

Он также рассказал, что Антоновой удалось увеличить материально-техническую базу Пушкинского музея.

«Благодаря ей появились новые здания, где можно было размещать новые экспозиции, активно расширяющиеся коллекции… Наиболее известные коллекционеры, их потомки считали честью передать свои коллекции в дар Пушкинскому музею. Она всегда прекрасно выглядела, он замечательно держалась. Это стальная воля, железные нервы, светлый ум, человек уникальной одарённости», — заключил Миндлин.

Советский и российский искусствовед, директор и президент Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина Ирина Антонова умерла в возрасте 98 лет.