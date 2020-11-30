Объявлены победители международного конкурса «Новые классики»

Стали известны лауреаты международного конкурса для молодых композиторов «Новые классики».

Об этом сообщают «Дни.ру».

Гала-концерт и объявление победителей прошли в Московской консерватории. Среди лауреатов — авторы из России, Аргентины, Сербии, США, Пуэрто-Рико и Ирландии.

Награды вручали в номинациях «Современная академическая музыка» и «Современная популярная музыка».

Спецприз фонда «Новые классики» получил Иван Колованов.

Конкурс проходит раз в два года при поддержке Росмолодёжи и международного фонда композиторов «Новые классики».

Ранее «Утро.ру» сообщало о концерте «Золотой век Испании» в Москве.