Концерт «Золотой век Испании» пройдёт 22 ноября в Москве

Концерт «Золотой век Испании» состоится 22 ноября в Соборе святых Петра и Павла в Москве.

Об этом сообщает «Утро.ру».

Органист Даниэль Сальвадор представит сочинения, созданные разными композиторами для испанского королевского двора, соборов Сарагосы, Валенсии, Севильи, Сеговии, Мадрида.

Музыкант включил в программу такие жанры, как баталья (изображение битвы в живописи и музыке), тьенто (особый род фантазии), энсалада (смешение разных мелодий), фанданго (народный танец под гитару).

Ранее глава фестиваля Dance Open Екатерина Галанова в беседе с газетой «Известия» рассказала о подготовке к мероприятию, открытие которого намечено на 10 декабря в Санкт-Петербурге.