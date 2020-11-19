Концерт «Золотой век Испании» пройдёт 22 ноября в Москве

Короткая ссылка
Концерт «Золотой век Испании» состоится 22 ноября в Соборе святых Петра и Павла в Москве.
Концерт «Золотой век Испании» пройдёт 22 ноября в Москве
  • Pixabay

Об этом сообщает «Утро.ру».

Органист Даниэль Сальвадор представит сочинения, созданные разными композиторами для испанского королевского двора, соборов Сарагосы, Валенсии, Севильи, Сеговии, Мадрида.

Музыкант включил в программу такие жанры, как баталья (изображение битвы в живописи и музыке), тьенто (особый род фантазии), энсалада (смешение разных мелодий), фанданго (народный танец под гитару).

Ранее глава фестиваля Dance Open Екатерина Галанова в беседе с газетой «Известия» рассказала о подготовке к мероприятию, открытие которого намечено на 10 декабря в Санкт-Петербурге.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить