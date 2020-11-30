Власти Москвы рассказали, когда придут сильные морозы

Первые сильные морозы в Москве ожидаются в конце января. Об этом заявил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

«По прогнозам метеослужбы, зима в этом году в Москве будет теплее среднестатистической, но холоднее прошлогодней. Снега — метра полтора, то есть столько, сколько бывает обычно», — сказал он в интервью «Российской газете».

Бирюков уточнил, что температура в декабре и январе в столице будет выше средней. Однако, по словам чиновника, совсем тёплой температуры ожидать не стоит.

«Придут и морозы, причём сильные морозы. Скорее всего, тоже как обычно: в конце января и первой половине февраля», — добавил он.

Ранее главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, какая погода будет в Москве в первых числах зимы.