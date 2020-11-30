Синоптик рассказала о погоде в Москве в начале зимы

Главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, какая погода будет в Москве в первых числах зимы.

«На неделе погода будет меняться, сегодня у нас ещё осенний день, пасмурный, без снежного покрова, если и будут приниматься осадки, то в виде мелкого дождика. С 1 декабря характер погоды будет меняться», — цитирует её РИА Новости.

По её словам, в ночь на 1 число в столице ожидается мокрый снег и днём он сохранится.

«Температура воздуха начнёт понижаться, в течение суток в столице от -1...+1 °С, по области -4...+1 °С. Не исключено, что завтра утром сформируется снежный покров в 1—3 см. Этот снежный покров уже таять не будет», — отметила она.

Синоптик добавила, что 2 декабря днём в Москве будет до -1...-3 °С. В четверг, 3 числа, ночная температура понизится до -6 °С, днём же будет -3...-1 °С, но осадков не ожидается.

«Такая настоящая зимняя погода со снежком сохранится и в последующие дни», — заключила синоптик.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о прогнозе погоды в Москве в начале календарной зимы.