Евгений Водолазкин рассказал о своём новом романе «Оправдание Острова»
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- РИА Новости
Об этом сообщает «Российская газета».
В книге смешиваются две эпохи — Средневековье и современность. Представлены три плана повествования — официальная хроника, личные комментарии двух очевидцев и история французского режиссёра, который решил снять о них фильм.
«Вы знаете, Средневековье — совсем не плохое время. Мы привыкли, что таким словом называют какое-то мракобесие. Но Средневековье допускало меньше жертв, чем допустил тот же ХХ век», — заявил Водолазкин.
По его мнению, ещё одним серьёзным преимуществом была объективность истории.
Автор определил жанр своей книги как «неисторический роман».
«Псевдоисторический предполагает некую подделку, а неисторический — это просто выход за пределы жанра», — пояснил он.
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