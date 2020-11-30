Евгений Водолазкин рассказал о своём новом романе «Оправдание Острова»

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Писатель Евгений Водолазкин рассказал о своём новом романе «Оправдание Острова».
Евгений Водолазкин рассказал о своём новом романе «Оправдание Острова»
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Российская газета».

В книге смешиваются две эпохи — Средневековье и современность. Представлены три плана повествования — официальная хроника, личные комментарии двух очевидцев и история французского режиссёра, который решил снять о них фильм.

«Вы знаете, Средневековье — совсем не плохое время. Мы привыкли, что таким словом называют какое-то мракобесие. Но Средневековье допускало меньше жертв, чем допустил тот же ХХ век», — заявил Водолазкин.

По его мнению, ещё одним серьёзным преимуществом была объективность истории.

Автор определил жанр своей книги как «неисторический роман».

«Псевдоисторический предполагает некую подделку, а неисторический — это просто выход за пределы жанра», — пояснил он.

Ранее председатель правления Союза писателей России Николай Иванов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказал о работе с молодыми литераторами.

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