В Союзе писателей России рассказали о работе с молодыми литераторами

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Председатель правления Союза писателей России Николай Иванов рассказал о работе с молодыми литераторами.
В Союзе писателей России рассказали о работе с молодыми литераторами
  • Pixabay

В беседе с изданием «ПолитЭксперт» Иванов отметил, что они стараются не оставлять молодёжь без внимания.

«Мы обнаружили, что в нашем союзе всего 6% участников младше 32 лет, значит, необходимо омолаживать коллектив. С этой целью ведём молодёжное направление работы, которым руководит Василий Владимирович Дворцов, занимающий должность заместителя председателя Союза писателей России по молодёжной политике», — заявил он.

По его словам, молодые литераторы принимают участие в региональных фестивалях или конкурсах, после чего победителей приглашают приехать на совещание в столицу.

«Там же выделяем лучших, и теперь они не выпадут из нашего поля зрения. Каждому из них даём хорошего редактора, стараемся организовать публикации, впоследствии принимаем в союз», — отметил Иванов.

Ранее библиограф, литературный критик Алексей Копейкин в беседе с ФАН дал рекомендации по выбору книг для детей и подростков.

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