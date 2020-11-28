МЧС предупредило о тумане и гололедице в Москве

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МЧС распространило экстренное предупреждение о тумане и гололедице в Москве до утра 29 ноября.
МЧС предупредило о тумане и гололедице в Москве
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«По прогнозам синоптиков Росгидромета: местами в Москве, в ближайшие 1—3 часа с сохранением до 10:00 29 ноября, ожидается туман с видимостью 200—700 м, местами гололедица», — говорится в сообщении.

В ведомстве рекомендуют при управлении машиной значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать обгонов, перестроений и опережений.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о прогнозе погоды в Москве в начале календарной зимы.

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