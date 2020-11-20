Росгидромет спрогнозировал снежные выходные в столичном регионе

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Росгидромет дал прогноз, согласно которому в Москве и Подмосковье в ближайшие дни ожидаются снег, гололедица и перепады температуры.
Росгидромет спрогнозировал снежные выходные в столичном регионе
  • © Александр Авилов
  • АГН «Москва»

«Под влиянием атмосферного фронта во второй половине дня 20 ноября и до 6:00 21 ноября в Московской области и Москве ожидаются мокрый снег, местами налипание мокрого снега, гололёд, усиление юго-западного ветра с порывами 11—16 м/с, гололедица, местами сильная», — говорится в заявлении.

22 ноября сохранится облачная погода, а ночью в регионе будет преимущественно без осадков. Днём с приближением очередного циклона снова начнётся небольшой снег.

23 ноября ночью пройдёт снег. Днём также ожидаются небольшие осадки.

Ранее начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал о погоде в центре европейской России в декабре.

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