Росгидромет спрогнозировал снежные выходные в столичном регионе
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- АГН «Москва»
«Под влиянием атмосферного фронта во второй половине дня 20 ноября и до 6:00 21 ноября в Московской области и Москве ожидаются мокрый снег, местами налипание мокрого снега, гололёд, усиление юго-западного ветра с порывами 11—16 м/с, гололедица, местами сильная», — говорится в заявлении.
22 ноября сохранится облачная погода, а ночью в регионе будет преимущественно без осадков. Днём с приближением очередного циклона снова начнётся небольшой снег.
23 ноября ночью пройдёт снег. Днём также ожидаются небольшие осадки.
Ранее начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал о погоде в центре европейской России в декабре.