Жителей Башкирии предупредили об ухудшении погодных условий

Башгидрометцентр опубликовал прогноз погоды на ближайшие дни. В некоторых районах республики ожидаются ледяной дождь и гололёд.

Об этом сообщает mkset.ru.

В пятницу, 20 ноября, в северных районах республики пройдёт небольшой снег, ледяной дождь. Синоптики сообщают о гололедице на дорогах. Днём столбик термометра достигнет -8...-3 °С.

В субботу, 21 ноября, без существенных осадков. Местами гололёд. Ночью -14...-9 °С, по юго-востоку Башкирии -20...-15 °С. Днём -7...-2 °С.

Ранее начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал о погоде в центре Европейской России в декабре.