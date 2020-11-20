В Росгидромете рассказали о погоде в центре Европейской России в декабре

Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал о погоде в центре Европейской России в декабре.

«В декабре мы допускаем, очень большая вероятность, что будет (в центре Европейской России. — RT) одна-две оттепели, когда температура будет около нуля», — цитирует РИА Новости Варакина.

Он добавил, что «в Москве (как в мегаполисе со своим микроклиматом) это могут быть и слабо плюсовые температуры».

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области рассказали о погоде на неделю, в выходные ожидается потепление.