В Росгидромете рассказали о погоде в центре Европейской России в декабре

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Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал о погоде в центре Европейской России в декабре.
В Росгидромете рассказали о погоде в центре Европейской России в декабре
  • globallookpress.com

«В декабре мы допускаем, очень большая вероятность, что будет (в центре Европейской России. — RT) одна-две оттепели, когда температура будет около нуля», — цитирует РИА Новости Варакина.

Он добавил, что «в Москве (как в мегаполисе со своим микроклиматом) это могут быть и слабо плюсовые температуры».

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области рассказали о погоде на неделю, в выходные ожидается потепление.

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