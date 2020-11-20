Синоптик рассказал о погоде в Приморье после ЧС

В Приморском крае после ЧС ожидается солнечная погода и слабый снег, заявил замначальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

О погодных особенностях Цыганков рассказал в беседе с телеканалом «360».

«Особенность переходного периода осень-зима в том, что идут гололёдные явления. Это было и у нас — в европейской части России мы видели вчера, то же самое и на Дальнем Востоке. Когда с одной стороны — холодная воздушная масса, с другой — тепло. И вот на стыке этих масс атмосферные фронты приводят к появлению гололёдных явлений», — пояснил Цыганков.

Сочетание ветра с гололёдом привело к повсеместному обрыву проводов, отметил специалист.

«Прохождение циклона по Дальнему Востоку — это явление нередкое, просто в летние периоды, как правило, оно в виде сильных дождей и ветра. А в переходные периоды добавляются ещё гололёдные явления», — уточнил Цыганков.

Он также дал прогноз по региону.

«Давление будет расти. Сегодня оно 743 мм, а к четвергу будет уже 755 мм. Будет переменная облачность, солнышко, с завтрашнего дня практически без осадков. Может, в воскресенье небольшой снежок пройдёт, но совсем слабенький. Ветер северо-западный, поэтому на фоне малооблачной погоды температура будет немного понижаться», — заключил эксперт.

Ранее в Приморье ввели режим ЧС из-за последствий снежного циклона.