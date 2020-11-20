В МЧС предупредили о возможных ЧП на Урале и в Сибири из-за непогоды

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На территории Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов возможно возникновение ЧП из-за непогоды. Об этом предупредили в МЧС России.
В МЧС предупредили о возможных ЧП на Урале и в Сибири из-за непогоды
  • © РИА Новости / Виталий Белоусов

«20 ноября существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением работы объектов энергетики, связи, ЖКХ, систем жизнеобеспечения населения, работы всех видов транспорта в Дальневосточном федеральном округе на территориях Приморского края, Красноярского края и Свердловской области», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Приморском крае ожидаются мокрый снег, метель, гололёд и сильный ветер. На юге Таймырского муниципального района в Красноярском крае, а также в Свердловской области прогнозируют порывы ветра до 27 м/с.

Ранее стало известно, что в Приморье вводят режим ЧС из-за последствий снежного циклона.

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