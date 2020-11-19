Во Владивостоке из-за непогоды повалено более 4500 деревьев

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Во Владивостоке в результате непогоды повалено более 4,5 тыс. деревьев. Об этом информирует пресс-служба городской администрации.
Во Владивостоке из-за непогоды повалено более 4500 деревьев
  • Pixabay

«По предварительной информации, на данный момент на территории города повалено более 4500 деревьев и ветвей. Мониторинг районов продолжается, фиксируются сообщения от жителей», — цитирует сообщение ТАСС.

По данным местных властей, днём с дорог и тротуаров города было убрано порядка 2 тыс. деревьев и ветвей. Отмечается, что были задействованы более 200 рабочих, а также специализированная техника.

Ранее режим чрезвычайной ситуации ввели во Владивостоке в связи с последствиями снежного циклона. 

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