Во Владивостоке из-за непогоды повалено более 4500 деревьев
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«По предварительной информации, на данный момент на территории города повалено более 4500 деревьев и ветвей. Мониторинг районов продолжается, фиксируются сообщения от жителей», — цитирует сообщение ТАСС.
По данным местных властей, днём с дорог и тротуаров города было убрано порядка 2 тыс. деревьев и ветвей. Отмечается, что были задействованы более 200 рабочих, а также специализированная техника.
Ранее режим чрезвычайной ситуации ввели во Владивостоке в связи с последствиями снежного циклона.