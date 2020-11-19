Во Владивостоке ввели режим ЧС из-за снежного циклона

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Режим чрезвычайной ситуации ввели во Владивостоке в связи с последствиями снежного циклона. Об этом информирует пресс-служба администрации города.
Во Владивостоке ввели режим ЧС из-за снежного циклона
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«В связи со сложившейся сложной обстановкой во Владивостоке с сегодняшнего дня вводится режим ЧС. Это позволит привлечь дополнительные силы и средства для ликвидации последствий стихии», — цитирует ТАСС представителя пресс-службы.

В городе предпринимаются все возможные меры для восстановления жизнедеятельности, задействованы все службы жизнеобеспечения.

По данным администрации, более 90 тыс. жителей города остаются без электроэнергии.

Ранее сообщалось, что около двух третьих Владивостока осталось без отопления из-за аварий на сетях в связи с проходящим снежным циклоном.

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