Часть Владивостока осталась без отопления из-за циклона

Около двух третей Владивостока остались без отопления из-за аварий на сетях в связи с проходящим снежным циклоном.

«Аварии на сетях, отсутствие электроэнергии приводит к тому, что отключатся наши насосные станции, тепловые пункты», — цитирует РИА Новости представителя МУП «Владивостокское предприятие электрических и тепловых сетей».

По его словам, всё уже восстанавливается, скоро подача тепла будет возобновлена.

Он отметил, что отопление было нарушено примерно на территории двух третей города.

Ранее администрация Владивостока рекомендовала городским предприятиям сократить рабочий день в связи со снегопадом.