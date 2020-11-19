Гидрометцентр предупредил о гололедице в Москве 20 ноября

Синоптики прогнозируют гололедицу и осадки во второй половине пятницы, 20 ноября, в Москве. Об этом заявил начальник ситуационного центра Гидрометцентра России Юрий Варакин.

«До завтрашнего утра осадков мы не наблюдаем, просто пасмурная погода, облачная. А уже с обеда, ближе к вечеру, пойдут с северо-запада (с Тверской, Смоленской областей) осадки, гололедица, понижение до нуля», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее МЧС предупредило о ледяном дожде и метели в Москве.

По словам ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Елены Волосюк, в столице в выходные образуется снежный покров до 4 см, который продержится некоторое время.