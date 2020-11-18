Синоптики прогнозируют образование снежного покрова в Москве

В Москве в выходные образуется снежный покров до 4 см, он продержится некоторое время. Об этом сообщила ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

«Мы можем говорить о формировании временного снежного покрова... В выходные снежный покров небольшой высоты, 2—4 см, образуется на территории столичного региона», — цитирует РИА Новости специалиста.

По её словам, ближе к выходным будет 0...-5 °C.

«Начиная с пятницы у нас начнутся осадки уже в виде снега, условий для его таяния не будет. В ночь на субботу так же будет идти снег. Днём погода успокоится, а в ночь на воскресенье подморозит до -2...-7 °C, поэтому снег, который выпадет в пятницу и в субботу, ночью таять не будет», — сказала она.

Синоптик сообщила, что в субботу, 21 ноября, днём будет не выше 0 °C, а в воскресенье во второй половине дня опять пойдёт снег.

Ранее в Росгидромете заявили, что в Москву с 25—30 ноября придёт зимняя погода со стабильно отрицательной температурой и снежным покровом.