В ЕАО число амурских тигров увеличилось до 20
- globallookpress.com
Он рассказал, что «достижением можно считать длительный проект по восстановлению группировки тигров в ЕАО».
Арамилев сообщил, что «тигры, выпущенные в последние семь лет, за редким исключением в условиях дикой природы регулярно приносят потомство — это тигрицы Светлая, Лазовка, Филиппа и Золушка».
«Сейчас в ЕАО около 20 тигров, хотя ещё семь-восемь лет назад сюда заходил только один. Выпусками и правильной системой охраны удалось изменить ситуацию», — заявил он.
По его словам, «это уникальное достижение — нигде в мире ни у кого так не получилось».
«Наши учёные, сотрудники ООПТ, специалисты государственных и общественных организаций имеют уникальный опыт подготовки и выпуска хищников в дикую природу таким образом, чтобы они не навредили себе и окружающим», — добавил Арамилев.
В октябре в региональном Министерстве природных ресурсов сообщили, что в Хабаровском крае нашли труп амурского тигра.