В ЕАО число амурских тигров увеличилось до 20

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Проект по восстановлению популяции амурских тигров в Еврейской автономной области способствовал увеличению их числа в регионе с одного до 20 особей за семь-восемь лет. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на генерального директора Центра «Амурский тигр» Сергея Арамилева.
В ЕАО число амурских тигров увеличилось до 20
  • globallookpress.com

Он рассказал, что «достижением можно считать длительный проект по восстановлению группировки тигров в ЕАО».

Арамилев сообщил, что «тигры, выпущенные в последние семь лет, за редким исключением в условиях дикой природы регулярно приносят потомство — это тигрицы Светлая, Лазовка, Филиппа и Золушка».

«Сейчас в ЕАО около 20 тигров, хотя ещё семь-восемь лет назад сюда заходил только один. Выпусками и правильной системой охраны удалось изменить ситуацию», — заявил он.

По его словам, «это уникальное достижение — нигде в мире ни у кого так не получилось».

«Наши учёные, сотрудники ООПТ, специалисты государственных и общественных организаций имеют уникальный опыт подготовки и выпуска хищников в дикую природу таким образом, чтобы они не навредили себе и окружающим», — добавил Арамилев.

В октябре в региональном Министерстве природных ресурсов сообщили, что в Хабаровском крае нашли труп амурского тигра. 

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