Боярский выразил соболезнования в связи со смертью Романа Виктюка

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Полина Полетаева
Актёр театра и кино, певец, телеведущий Михаил Боярский выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста России Романа Виктюка.
Боярский выразил соболезнования в связи со смертью Романа Виктюка
  • © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

«Я с огромным уважением отношусь к Ромке… Театр потерял великого художника. Сейчас такие потери идут, что просто даже не знаю. Я очень переживаю по этому поводу, конечно. Мы с ним были хорошими друзьями», — сказал Боярский.

Ранее советская и российская актриса Валентина Талызина в разговоре с RT назвала Виктюка великим гением.

Виктюк умер в возрасте 84 лет. В конце октября он был госпитализирован с коронавирусной инфекцией.

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