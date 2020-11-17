Талызина назвала Виктюка великим гением
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- РИА Новости
«Очень тяжело... Великий русский гений», — сказала Талызина.
По её словам, театр был для Виктюка всем.
«И он добился очень многих успехов. Он продлил метод Эфроса как свой. И сейчас все актёры, которые владеют этим методом Эфроса — Виктюка, великолепно вживаются и живут в тех психологических образах, которых они играют в кино и театре», — добавила артистка.
Она подчеркнула, что очень жалеет о смерти режиссёра.
Ранее стало известно, что Роман Виктюк умер в возрасте 84 лет. В октябре режиссёр был госпитализирован с коронавирусной инфекцией.