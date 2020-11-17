Талызина назвала Виктюка великим гением

Советская и российская актриса Валентина Талызина в разговоре с RT выразила соболезнования в связи со смертью режиссёра, народного артиста России Романа Виктюка.

«Очень тяжело... Великий русский гений», — сказала Талызина.

По её словам, театр был для Виктюка всем.

«И он добился очень многих успехов. Он продлил метод Эфроса как свой. И сейчас все актёры, которые владеют этим методом Эфроса — Виктюка, великолепно вживаются и живут в тех психологических образах, которых они играют в кино и театре», — добавила артистка.

Она подчеркнула, что очень жалеет о смерти режиссёра.

Ранее стало известно, что Роман Виктюк умер в возрасте 84 лет. В октябре режиссёр был госпитализирован с коронавирусной инфекцией.